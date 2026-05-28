Кадыров показал кадры уничтожения ДРГ под Харьковом - РИА Новости, 28.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 28.05.2026 (обновлено: 21:42 28.05.2026)
Кадыров показал кадры уничтожения ДРГ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры уничтожения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области.
  • По его словам, после первых точных попаданий по укрытиям ВСУ предприняли попытку уйти от преследования, но не имели шансов на выживание из-за ударов дронами.
ГРОЗНЫЙ, 28 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в одном из населенных пунктов Харьковской области.
«
"В ходе аэроразведки группой операторов БПЛА выявлено передвижение диверсионно-разведывательных групп укронацистов среди частных домовладений в одном из населенных пунктов... В итоге несколько "двухсотых" (убитых – ред.) ВСУ пополнили и без того огромные списки своих потерь", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, после первых точных попаданий по укрытиям ВСУ "замешкались" и предприняли попытку уйти от преследования.
"Для этого фашисты перемещались от дома к дому в поисках места спасения. Но разящие удары дронами не оставили врагу ни единого шанса на выживание", — отметил глава республики.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
