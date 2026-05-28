Израиль объявил о гибели резервиста на севере страны

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что один израильский военный резервист погиб, а еще два резервиста пострадали во время операции на севере страны.
"Сержант Ротем Янай 20 лет из (города - ред.) Биньямина-Гиват Ады, служивший в 435-м батальоне,... погиб во время боевых действий на севере Израиля", - говорится в заявлении на сайте армии.
В сообщении в Telegram-канале армии добавляется, что во время той же операции один резервист получил тяжелые ранения, а другой получил ранения средней тяжести. Обоих военных госпитализировали.