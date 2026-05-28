Москва и Минск продолжают работу по созданию истребителя Су-75 - РИА Новости, 28.05.2026
05:04 28.05.2026
Москва и Минск продолжают работу по созданию истребителя Су-75

© РИА Новости / Андрей Александров
Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия продолжают работу над проектом создания истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
  • Самолеты Су-57 и Су-75 — машины разных классов, предназначенные для решения разных задач, поэтому Су-75 не является альтернативой Су-57Э.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжают работу по проекту создания истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"В настоящее время проводится работа с белорусскими партнерами по самым разным проектам в области разработки и производства различной авиационной техники, в том числе и самолета Су-75", - сообщили в ФСВТС в рамках Первого международного форума по безопасности.
Кроме того, в службе уточнили, что самолеты Су-57 и Су-75 - это машины разных классов и предназначены для решения разных задач. Поэтому утверждение, что Су-75 является альтернативой Су-57Э, не вполне корректно, подчеркнули в ФСВТС.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.
