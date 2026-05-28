Источник: представители Mitsubishi могли войти в состав делегации Японии

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. В состав делегации министерства экономики Японии, посетившей с визитом Россию, возможно, вошли представители Mitsubishi, Canon, Японского банка международного сотрудничества и других крупных компаний и организаций, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. В ходе визита состоялся ряд встреч с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.
По словам источника, на этапе подготовки к поездке в состав японской делегации планировалось включить высокопоставленных представителей Mitsubishi Corporation, Canon, транспортной Mitsui O.S.K. Lines, торговых компаний Marubeni и ITOCHU, Японского банка международного сотрудничества, Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) и Японской федерации бизнеса.
Приехали ли они в Россию и принимали ли участие во встречах, неизвестно.