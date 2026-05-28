За все приходится платить: имущество иноагентов может быть арестовано

Иноагентский террариум русофобов получил очень больно и по самому нежному своему месту — по мошне.

Государственная дума приняла закон, позволяющий арестовывать имущество тех, кто клеветал на наших воинов, на нашу армию, кто ненавидел публично участников СВО, но превозносил боевиков ВСУ — убийц и террористов.

То, что Родина для них — исключительно источник дохода, а бывшие соотечественники — не более чем коллективная дойная корова, практически обязанная их кормить, поить, содержать по максимальной ставке, мы давно знали. Точнее, догадывались: из них же злоба ко всему нашему перла, как опара у нерадивого пекаря.

Русофобия была как клятва кровью в этом террариуме, который со всем основанием можно назвать мафией.

Вся эта "тошнота вишневыми косточками", все это презрение к "людям с не теми лицами", все эти "плохие детские" исторгались бурными потоками хоть в соцсетях, хоть в медиа.

Но мы и представить не могли, что русофобия там достигла такого накала, что заставляет их предавать буквально все русское. И, с другой стороны, превозносить буквально все, имеющее "украинское" происхождение.

Заработки и фантастические для обычного человека доходы они умело помещали в рост, непрерывно скупая гарантированный ненавидимым ими государством актив — недвижимость. Самую дорогую. В самых фешенебельных районах и местах обеих столиц.

Большинство объектов "недвиги", приобретенных этими артистами и артистками малых и больших театров, перечислено в кадастрах. А кадастры находятся в открытом доступе. И все эти создания, такие "воздушные", такие "не от мира сего", распоряжались активами, полученными от презираемой ими России и от презираемых ими "людей с не теми лицами", чрезвычайно грамотно. Вот в чем в чем, но в планировании своих доходов эти люди действительно были мастаками.

Крича, что мы все "рабы и ублюдки, которые должны стоять на коленях и каяться", они в то же самое время получали свой профит.

Да, важно тут заметить, что недвижимости было не просто кратно, а на порядки больше, чем мог бы себе позволить приобрести не то что средний наш соотечественник, а топ-менеджер крупной корпорации.

Число объектов могло исчисляться десятками. Дома. Квартиры. Складские помещения. Гаражи.

Русофобы от "культуры" устроили себе не просто лежбище со всеми удобствами и всем мыслимым комфортом там, где люди для выплат по ипотеке тяжело работают многие годы, они считали, что так, собственно, и должно быть. Поскольку они себя полагали уберменшами, считая всех остальных унтерменшами.

СВО для них не стала ни часом истины, ни поводом, чтобы пересмотреть свои взгляды.

Как по команде они убежали из России, поскольку испугались, что их, этих дунек всех гендеров, не выпустят в Европу . Не выпустит, естественно, "злая и лапотная Россия".

Однако Европа, на которую они только что не молились публично, не так чтобы сильно горела их видеть у себя. И платить им только за их "красивые глаза". Поэтому доходы от того, что они презрительно называли недвигой, недвигой русской, точнее московской, способны были их прокормить.

Эта музыка больше не играет.

Доходы рантье, авторские выплаты, гонорары — короче, все, что добывалось не трудом, не талантом, а близостью к главарям, как они сами называли свое сообщество, "тусовки", — может быть арестовано. Не конфисковано, а арестовано — это важный юридический нюанс. Россия не экспроприирует вне юридического поля чужую собственность, материальную или интеллектуальную, она лишает права ею пользоваться. Извлекать из нее доходы. Чтобы продолжать на них шиковать.

Казалось, что музыка их ненависти к России будет вечной. Но политическая воля и решимость наших парламентариев изменили эти вводные.

Русофобам, тем, кто называет себя "борцами с режимом", кого в нашей прессе нейтрально именуют релокантами, придется в самое ближайшее время отправляться в их обожаемой Европе на биржу труда. Там, в очереди, им предстоит провести несколько часов (если повезет), а то и дней. Максимум, на что они смогут рассчитывать, — это уборка мусора. Даже пост управдома для них больше недостижим.