В Индонезии согласились со словами Орешкина о центрах экономического роста

ДЖАКАРТА, 28 мая - РИА Новости. Индонезия и Вьетнам уже становятся одними из центров мировой экономики благодаря быстрому развитию и притоку иностранных инвестиций, заявил председатель совета представителей регионов Республики Индонезии Султан Бактиар Наджамудин, согласившись с соответствующей оценкой заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.

"Максим Орешкин был прав, когда говорил об Индонезии и Вьетнаме как об одних из центров мировой экономики. Уже сегодня эти две быстрорастущие экономики привлекают много иностранных инвестиций", - рассказал Наджамудин "Ленте.ру"

По словам парламентария, в 2025 году Индонезия получила 55,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, а Вьетнам - 38,42 миллиарда долларов.

Он отметил, что обе страны входят в АСЕАН - рынок с населением более 684 миллионов человек, который остается стабильным и привлекательным для долгосрочных вложений.