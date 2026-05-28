18:28 28.05.2026 (обновлено: 18:36 28.05.2026)
Путин назвал ИИ перспективной сферой интеграционного взаимодействия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент России Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект перспективной сферой интеграционного взаимодействия.
  • По его словам, искусственный интеллект относится к стратегическим технологиям, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал искусственный интеллект перспективной сферой интеграционного взаимодействия.
"Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
