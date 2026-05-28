Гуцул заверила, что продолжит отстаивать свою невиновность

- Суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».
- Апелляционная палата Кишинева оставила приговор в силе.
- Евгения Гуцул заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в судах Молдавии.
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в судах Молдавии.
"Я верю, что история обязательно расставит все по своим местам. Каждый получит свою оценку — и те, кто сегодня ломает судьбы ради власти, и те, кто, несмотря ни на что, сохраняет верность себе и своим принципам. Борьба продолжается. Мои адвокаты готовят обращение в Высшую судебную палату", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через адвокатов.
Она подчеркнула, что встретила решение суда спокойно, потому что никакое решение суда не способно сломать человека, если за ним стоят люди, вера и правда.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.