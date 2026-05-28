Гуцул заверила, что продолжит отстаивать свою невиновность

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в судах Молдавии.

В августе 2025 года суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а Попан - к шести годам, их обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". В четверг апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.

"Я верю, что история обязательно расставит все по своим местам. Каждый получит свою оценку — и те, кто сегодня ломает судьбы ради власти, и те, кто, несмотря ни на что, сохраняет верность себе и своим принципам. Борьба продолжается. Мои адвокаты готовят обращение в Высшую судебную палату", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через адвокатов.

Она подчеркнула, что встретила решение суда спокойно, потому что никакое решение суда не способно сломать человека, если за ним стоят люди, вера и правда.

Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.