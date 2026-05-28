Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заверила, что продолжит отстаивать свою невиновность - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 28.05.2026
Гуцул заверила, что продолжит отстаивать свою невиновность

Гуцул заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в судах Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».
  • Апелляционная палата Кишинева оставила приговор в силе.
  • Евгения Гуцул заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в судах Молдавии.
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что продолжит отстаивать свою невиновность в судах Молдавии.
В августе 2025 года суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а Попан - к шести годам, их обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". В четверг апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В Молдавии рассказали о тюрьме, в которой находится Гуцул
Вчера, 14:23
"Я верю, что история обязательно расставит все по своим местам. Каждый получит свою оценку — и те, кто сегодня ломает судьбы ради власти, и те, кто, несмотря ни на что, сохраняет верность себе и своим принципам. Борьба продолжается. Мои адвокаты готовят обращение в Высшую судебную палату", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через адвокатов.
Она подчеркнула, что встретила решение суда спокойно, потому что никакое решение суда не способно сломать человека, если за ним стоят люди, вера и правда.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Гуцул заявила, что ее судят за несогласие поддержать разрыв с Россией
27 мая, 11:19
 
В миреМолдавияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала