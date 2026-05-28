Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии рассказали о тюрьме, в которой находится Гуцул - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 28.05.2026
В Молдавии рассказали о тюрьме, в которой находится Гуцул

Депутат Цырдя: Гуцул содержится в тюрьме с ужасными условиями

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул содержится в тюрьме с ужасными условиями и высоким уровнем заболеваемости, сообщил молдавский депутат Богдан Цырдя.
  • Он добавил, что заключенные выходят оттуда инвалидами.
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул содержится в тюрьме, известной в Молдавии ужасными условиями и высоким уровнем заболеваемости, оттуда выходят инвалидами, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Гуцул в заключении написала книгу о своем аресте и политических репрессиях в Молдавии против неугодных политиков. Книга "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" представляет собой 30 писем, которые она написала разным людям. В одном из них она призналась, что в тюремной камере сырость и плесень, а по ночам бегают тараканы и мыши.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Гуцул заявила, что встреча с Путиным стала главным событием в ее жизни
27 мая, 11:22
"Евгению Гуцул уже после постановления суда первой инстанции арестовали и отправили в самую жесткую тюрьму в Республике Молдова. Это тюрьма номер 13. Там тихий ужас. Сказать, что клопы, тараканы, крысы чувствуют себя как дома - это ничего не сказать. Там туберкулез сплошь и рядом. Онкология просто процветает. После такой тюрьмы многие люди выходят инвалидами", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что Гуцул держат в тюрьме, несмотря на то, что у нее двое малолетних детей.
"Суд должен был бы это учесть и просто дать домашний арест, как это происходит у нас в Молдове очень часто", - пояснил он.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, имеющего статус также тюрьмы, и ожидает решения апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Гуцул обвинила Кишинев в нарушении принципов конституции Гагаузии
14 мая, 11:59
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала