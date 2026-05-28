В Молдавии рассказали о тюрьме, в которой находится Гуцул

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул содержится в тюрьме, известной в Молдавии ужасными условиями и высоким уровнем заболеваемости, оттуда выходят инвалидами, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Гуцул в заключении написала книгу о своем аресте и политических репрессиях в Молдавии против неугодных политиков. Книга "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" представляет собой 30 писем, которые она написала разным людям. В одном из них она призналась, что в тюремной камере сырость и плесень, а по ночам бегают тараканы и мыши.
"Евгению Гуцул уже после постановления суда первой инстанции арестовали и отправили в самую жесткую тюрьму в Республике Молдова. Это тюрьма номер 13. Там тихий ужас. Сказать, что клопы, тараканы, крысы чувствуют себя как дома - это ничего не сказать. Там туберкулез сплошь и рядом. Онкология просто процветает. После такой тюрьмы многие люди выходят инвалидами", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что Гуцул держат в тюрьме, несмотря на то, что у нее двое малолетних детей.
"Суд должен был бы это учесть и просто дать домашний арест, как это происходит у нас в Молдове очень часто", - пояснил он.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, имеющего статус также тюрьмы, и ожидает решения апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.