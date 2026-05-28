В Молдавии рассказали о тюрьме, в которой находится Гуцул

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул содержится в тюрьме, известной в Молдавии ужасными условиями и высоким уровнем заболеваемости, оттуда выходят инвалидами, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

Депутат отметил, что Гуцул держат в тюрьме, несмотря на то, что у нее двое малолетних детей.

"Суд должен был бы это учесть и просто дать домашний арест, как это происходит у нас в Молдове очень часто", - пояснил он.