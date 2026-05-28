Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 июня вступают в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 28.05.2026
В России с 1 июня вступают в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу

РИА Новости: ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу вступают в силу с 1 июня

© Shutterstock/FOTODOM / Happy_NatiМагазин сантехники
Магазин сантехники - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Happy_Nati
Магазин сантехники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня вступает в силу новый ГОСТ, который содержит более подробную классификацию унитазов — их количество увеличено с трех до шестнадцати видов, а требования к размеру смягчены.
  • С июня заработает новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки, который предусматривает разнообразие форм, слоев, наличия перфорации и других характеристик изделий.
  • С 1 июня вступает в силу ГОСТ, касающийся особенностей работы отелей: гостиницы нельзя будет размещать в жилых домах, а при строительстве новых гостиниц высотой более пяти этажей должен быть предусмотрен круглосуточный лифт.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиян в июне ожидает целый ряд новых ГОСТов на потребительские товары и услуги: в частности, рекомендации затронут классификацию унитазов, качество туалетной бумаги и особенности работы гостиниц - содержание документов изучило РИА Новости.
С 1 июня вступает в силу ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, который будет содержать их более подробную классификацию. Так, в ГОСТе, введенном в 2018 году, унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. А новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов. Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Так, если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.
Компот из клюквы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В России введут новый ГОСТ на безалкогольные напитки
13 мая, 01:02
Также с июня заработает новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки. Предусматривается, что изделия должны выпускаться в рулонах или листах, которые могут иметь разную форму: четырехугольную, круглую, овальную, фигурную, с ровными или зубчатыми краями. Товары могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, гладкими, крепированными или тиснеными, белыми, цветными или цвета натурального волокна, ароматизированными и с пропиткой.
Еще один важный ГОСТ, вступающий в силу с 1 июня, касается особенностей работы отелей. Документ предусматривает, что теперь гостиницы нельзя будет размещать в жилых домах. При этом размещать санатории рекомендуется в местах, расположенных на земле рекреационного назначения. Территория, прилегающая к ним, а также к базам отдыха и кемпингам, должна быть огорожена, благоустроена и освещена в темное время суток. При строительстве новых гостиниц высотой более пяти этажей в них должен быть предусмотрен круглосуточный лифт. Также в средствах размещения необходимо соблюдать антитабачное законодательство - для курящих туристов следует предусматривать специально оборудованные места для курения.
Кроме того, с июня начинают действовать рекомендации по учебному оборудованию. Специальный ГОСТ закрепляет требования к прочности, устойчивости, пожарной и гигиенической безопасности различных средств обучения: от лабораторных наборов до учебно-производственных станков, цифровых лабораторий, интерактивных комплексов и VR-оборудования.
Также заработает принятый Росстандартом новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству. Так, например, в качестве сырья для изготовления продукции можно использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу.
Помимо этого, в документе перечислены виды рыб, которые обязательно необходимо разделывать при изготовлении. Дано описание 13 видов разделки: обезглавленная, полупотрошеная, потрошеная, обезглавленная потрошеная, тушка, полупотрошеная тушка, тушка специальной разделки, спинка, кусок, кусок специальной разделки, потрошеная семужной резки, теша, стейк.
Мальчик у автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
18 мая, 01:02
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала