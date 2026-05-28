Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голикова заявила, что социальный контент в России должен пропагандировать единство страны, поддержку семьи и участников специальной военной операции.
- Она подчеркнула, что контент также должен популяризировать историю и традиции России.
- Вице-премьер заявила об этом во время церемонии награждения на премии Института развития интернета.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Социальный контент в России должен пропагандировать единство страны, поддержку семьи и участников спецоперации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Сегодня социальный контент, важно, чтобы он пропагандировал наше единство, поддержку семьи, поддержку участников специальной военной операции", - сказала Голикова во время церемонии награждения на премии Института развития интернета.
Она подчеркнула, что контент также должен популяризировать историю и традиции России. Вице-премьер поблагодарила представителей ИРИ, отметив, что благодаря их работе подобные проекты становятся возможными.
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
26 ноября 2025, 00:34