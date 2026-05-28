Наши гимнастки вернулись в Европу под флагом России! Все о старте ЧЕ

Борисова сражается с нервами



Борисову, к сожалению, подвели нервы - сначала она ошибалась в упражнении с мячом, а потом так и не смогла собраться на обруч. Призрачные шансы на финал личного многоборья сохраняются - для этого нужно суперуверенно выиграть квалификацию с лентой и булавами, рассчитывая, что соперницы будут неидеальны. Но это будет крайне сложно, учитывая, что Борисова пока занимает промежуточное 28-е место. Чтобы попасть в финал, ей нужно войти в двадцатку.



Кроме Борисовой и Ильтеряковой, завтра выйдет на ковер еще одна гимнастка из России - Ева Кононова. В силу того, что она будет делать только два вида, Кононова не сможет претендовать на многоборье. Но для нее этот чемпионат Европы - отличная возможность запомниться и показать свое шикарное упражнение с булавами.



В первый день соревнований также был разыгран первый комплект наград в командном многоборье среди юниорок. Российские гимнастки могли бы не только побороться за пьедестал, но и выиграть золото. Сказалось волнение - возвращаться на международную арену, наконец-то представляя Россию, учитывая отсутствие опыта и растерянные за время бана позиции, непросто. Общекомандный результат довольно скромный - 96,950 баллов, и это только пятое место. Победили с результатом 102,250 девушки из сборной Болгарии.



Помимо командных соревнований, Ксении Савиновой, Яне Заикиной и Еве Чевтаевой предстояло обеспечить себе место в финалах отдельных видов. Савинова как лидер сборной выступала сразу с двумя видами - булавами и обручем. Упражнение с обручем ей удалось, так что с оценкой 25,9 она квалифицировалась в финал с третьего места. А вот булавы не получились совсем, так что в этом виде россиянки не будут представлены.

Чевтаева пробилась в финал с мячом с 7-го места, а Заикина с лентой стала восьмой и тоже имеет еще один шанс проявить себя. Юниорки разыграют медали в отдельных видах уже сегодня вечером.