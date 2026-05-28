Наши гимнастки вернулись в Европу под флагом России! Все о старте ЧЕ

Российские гимнастки впервые с 2022 года выступают под родным флагом на чемпионате Европы. РИА Новости рассказывает, как стартовали на крутом турнире София Ильтерякова, Мария Борисова и другие россиянки.
Несгибаемая Ильтерякова
Взрослые спортсменки начали борьбу с квалификации в упражнении с мячом и обручем и набора баллов для командного многоборья. Соревнования растянулись на весь день, но Мария Борисова и София Ильтерякова попали в первый поток и дальше уже могли только наблюдать за соперницами - среди самых сильных конкуренток здесь гимнастки Белоруссии, Украины, Болгарии, Израиля, Италии и действующая олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева из Германии.
Ильтерякова в свои юные годы уже имеет репутацию психологически устойчивой гимнастки. За нее не волнуешься, когда она делает риски и сложные повороты - как будто если даже будет неточность, Софии хватит реакции ее исправить. Так и получилось в упражнении с мячом - на первый взгляд, судьям было к чему придраться, но они все равно оценили Ильтерякову довольно высоко. С оценкой 27,4 она прошла в финал.
Обруч и вовсе получился почти идеальным, так что вплоть до последнего потока София лидировала в этом упражнении. Подвинуть ее на третье место смогли только Варфоломеева и Раффаэли.
Интересно, что буквально накануне Ильтерякова не должна была выходить на ковер с обручем - тренеры сборной России в последний момент обновили списки. Так что решение оказалось стратегически верным, а София на все сто процентов использовала выпавший ей подарок судьбы. Учитывая завтрашнюю ленту, она имеет возможность побороться за медаль в личном многоборье. На данный момент она на четвертом месте с большим запасом. Правда, в финале придется все начинать с начала - оценки квалификации там не засчитываются.
Взрослые спортсменки начали борьбу с квалификации в упражнении с мячом и обручем и набора баллов для командного многоборья. Соревнования растянулись на весь день, но Мария Борисова и София Ильтерякова попали в первый поток и дальше уже могли только наблюдать за соперницами - среди самых сильных конкуренток здесь гимнастки Белоруссии, Украины, Болгарии, Израиля, Италии и действующая олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева из Германии.
Ильтерякова в свои юные годы уже имеет репутацию психологически устойчивой гимнастки. За нее не волнуешься, когда она делает риски и сложные повороты - как будто если даже будет неточность, Софии хватит реакции ее исправить. Так и получилось в упражнении с мячом - на первый взгляд, судьям было к чему придраться, но они все равно оценили Ильтерякову довольно высоко. С оценкой 27,4 она прошла в финал.
Обруч и вовсе получился почти идеальным, так что вплоть до последнего потока София лидировала в этом упражнении. Подвинуть ее на третье место смогли только Варфоломеева и Раффаэли.
Интересно, что буквально накануне Ильтерякова не должна была выходить на ковер с обручем - тренеры сборной России в последний момент обновили списки. Так что решение оказалось стратегически верным, а София на все сто процентов использовала выпавший ей подарок судьбы. Учитывая завтрашнюю ленту, она имеет возможность побороться за медаль в личном многоборье. На данный момент она на четвертом месте с большим запасом. Правда, в финале придется все начинать с начала - оценки квалификации там не засчитываются.
Борисова сражается с нервами
Борисову, к сожалению, подвели нервы - сначала она ошибалась в упражнении с мячом, а потом так и не смогла собраться на обруч. Призрачные шансы на финал личного многоборья сохраняются - для этого нужно суперуверенно выиграть квалификацию с лентой и булавами, рассчитывая, что соперницы будут неидеальны. Но это будет крайне сложно, учитывая, что Борисова пока занимает промежуточное 28-е место. Чтобы попасть в финал, ей нужно войти в двадцатку.
Кроме Борисовой и Ильтеряковой, завтра выйдет на ковер еще одна гимнастка из России - Ева Кононова. В силу того, что она будет делать только два вида, Кононова не сможет претендовать на многоборье. Но для нее этот чемпионат Европы - отличная возможность запомниться и показать свое шикарное упражнение с булавами.
В первый день соревнований также был разыгран первый комплект наград в командном многоборье среди юниорок. Российские гимнастки могли бы не только побороться за пьедестал, но и выиграть золото. Сказалось волнение - возвращаться на международную арену, наконец-то представляя Россию, учитывая отсутствие опыта и растерянные за время бана позиции, непросто. Общекомандный результат довольно скромный - 96,950 баллов, и это только пятое место. Победили с результатом 102,250 девушки из сборной Болгарии.
Помимо командных соревнований, Ксении Савиновой, Яне Заикиной и Еве Чевтаевой предстояло обеспечить себе место в финалах отдельных видов. Савинова как лидер сборной выступала сразу с двумя видами - булавами и обручем. Упражнение с обручем ей удалось, так что с оценкой 25,9 она квалифицировалась в финал с третьего места. А вот булавы не получились совсем, так что в этом виде россиянки не будут представлены.
Чевтаева пробилась в финал с мячом с 7-го места, а Заикина с лентой стала восьмой и тоже имеет еще один шанс проявить себя. Юниорки разыграют медали в отдельных видах уже сегодня вечером.
Борисову, к сожалению, подвели нервы - сначала она ошибалась в упражнении с мячом, а потом так и не смогла собраться на обруч. Призрачные шансы на финал личного многоборья сохраняются - для этого нужно суперуверенно выиграть квалификацию с лентой и булавами, рассчитывая, что соперницы будут неидеальны. Но это будет крайне сложно, учитывая, что Борисова пока занимает промежуточное 28-е место. Чтобы попасть в финал, ей нужно войти в двадцатку.
Кроме Борисовой и Ильтеряковой, завтра выйдет на ковер еще одна гимнастка из России - Ева Кононова. В силу того, что она будет делать только два вида, Кононова не сможет претендовать на многоборье. Но для нее этот чемпионат Европы - отличная возможность запомниться и показать свое шикарное упражнение с булавами.
В первый день соревнований также был разыгран первый комплект наград в командном многоборье среди юниорок. Российские гимнастки могли бы не только побороться за пьедестал, но и выиграть золото. Сказалось волнение - возвращаться на международную арену, наконец-то представляя Россию, учитывая отсутствие опыта и растерянные за время бана позиции, непросто. Общекомандный результат довольно скромный - 96,950 баллов, и это только пятое место. Победили с результатом 102,250 девушки из сборной Болгарии.
Помимо командных соревнований, Ксении Савиновой, Яне Заикиной и Еве Чевтаевой предстояло обеспечить себе место в финалах отдельных видов. Савинова как лидер сборной выступала сразу с двумя видами - булавами и обручем. Упражнение с обручем ей удалось, так что с оценкой 25,9 она квалифицировалась в финал с третьего места. А вот булавы не получились совсем, так что в этом виде россиянки не будут представлены.
Чевтаева пробилась в финал с мячом с 7-го места, а Заикина с лентой стала восьмой и тоже имеет еще один шанс проявить себя. Юниорки разыграют медали в отдельных видах уже сегодня вечером.
Промежуточные итоги отбора в личное многоборье после двух видов
1. Стиляна Николова (Болгария) - 57,4
2. Алина Горносько (Беларусь) - 57,2
3. Дарья Варфоломеева (Германия) - 57,15
4. София Ильтерякова (Россия) - 56,55
5. Ева Брезалиева (Болгария) - 56,4
6. Тара Драгаш (Италия) - 56,3
7. Даниэла Муниц (Израиль) - 56,05
8. София Раффаэли (Италия) - 55,05
9. Вера Туголукова (Кипр) - 54,9
10. Таисия Онофрийчук (Украина) - 54,65
11. Лилиана Левиньски (Польша) - 54,65
12. Дарья Веренич (Беларусь) - 54,05
13. Алена Тал Франко (Израиль) - 53,95
14. Даниэла Пико (Испания) - 53,5
15. Альба Баутиста (Испания) - 53,5
16. Полина Карика (Украина) - 53,35
17. Лиа Каллио (Финляндия) - 52,15
18. Эмилия Хейхель (Польша) - 51,95
19. Хатиче Гокче Эмир (Турция) - 51,8
20. Андреа Вердеш (Румыния) - 51,7
Квалификация в финал с обручем
1. Дарья Варфоломеева (Германия) - 29,75
2. София Раффаэли (Италия) - 29,35
3. София Ильтерякова (Россия) - 29,15
4. Стиляна Николова (Болгария) - 29,1
5. Алина Горносько (Беларусь) - 28,95
6. Даниэла Муниц (Израиль) - 28,75
7. Альба Баутиста (Испания) - 28,7
8. Ева Брезалиева (Болгария) - 28,45
Квалификация в финал с мячом
1. Стиляна Николова (Болгария) - 28,3
2. Тара Драгаш (Италия) - 28,3
3. Алина Горносько (Беларусь) - 28,25
4. Ева Брезалиева (Болгария) - 27,95
5. Таисия Онофрийчук (Украина) - 27,8
6. Дарья Варфоломеева (Германия) - 27,4
7. София Ильтерякова (Россия) - 27,4
8. Даниэла Муниц (Израиль) - 27,3
1. Стиляна Николова (Болгария) - 57,4
2. Алина Горносько (Беларусь) - 57,2
3. Дарья Варфоломеева (Германия) - 57,15
4. София Ильтерякова (Россия) - 56,55
5. Ева Брезалиева (Болгария) - 56,4
6. Тара Драгаш (Италия) - 56,3
7. Даниэла Муниц (Израиль) - 56,05
8. София Раффаэли (Италия) - 55,05
9. Вера Туголукова (Кипр) - 54,9
10. Таисия Онофрийчук (Украина) - 54,65
11. Лилиана Левиньски (Польша) - 54,65
12. Дарья Веренич (Беларусь) - 54,05
13. Алена Тал Франко (Израиль) - 53,95
14. Даниэла Пико (Испания) - 53,5
15. Альба Баутиста (Испания) - 53,5
16. Полина Карика (Украина) - 53,35
17. Лиа Каллио (Финляндия) - 52,15
18. Эмилия Хейхель (Польша) - 51,95
19. Хатиче Гокче Эмир (Турция) - 51,8
20. Андреа Вердеш (Румыния) - 51,7
Квалификация в финал с обручем
1. Дарья Варфоломеева (Германия) - 29,75
2. София Раффаэли (Италия) - 29,35
3. София Ильтерякова (Россия) - 29,15
4. Стиляна Николова (Болгария) - 29,1
5. Алина Горносько (Беларусь) - 28,95
6. Даниэла Муниц (Израиль) - 28,75
7. Альба Баутиста (Испания) - 28,7
8. Ева Брезалиева (Болгария) - 28,45
Квалификация в финал с мячом
1. Стиляна Николова (Болгария) - 28,3
2. Тара Драгаш (Италия) - 28,3
3. Алина Горносько (Беларусь) - 28,25
4. Ева Брезалиева (Болгария) - 27,95
5. Таисия Онофрийчук (Украина) - 27,8
6. Дарья Варфоломеева (Германия) - 27,4
7. София Ильтерякова (Россия) - 27,4
8. Даниэла Муниц (Израиль) - 27,3