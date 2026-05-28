Рейтинг@Mail.ru
Наши гимнастки вернулись в Европу под флагом России! Все о старте ЧЕ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 28.05.2026 (обновлено: 19:28 28.05.2026)

Наши гимнастки вернулись в Европу под флагом России! Все о старте ЧЕ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМария Борисова
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Российские гимнастки впервые с 2022 года выступают под родным флагом на чемпионате Европы. РИА Новости рассказывает, как стартовали на крутом турнире София Ильтерякова, Мария Борисова и другие россиянки.
Несгибаемая Ильтерякова

Взрослые спортсменки начали борьбу с квалификации в упражнении с мячом и обручем и набора баллов для командного многоборья. Соревнования растянулись на весь день, но Мария Борисова и София Ильтерякова попали в первый поток и дальше уже могли только наблюдать за соперницами - среди самых сильных конкуренток здесь гимнастки Белоруссии, Украины, Болгарии, Израиля, Италии и действующая олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева из Германии.

Ильтерякова в свои юные годы уже имеет репутацию психологически устойчивой гимнастки. За нее не волнуешься, когда она делает риски и сложные повороты - как будто если даже будет неточность, Софии хватит реакции ее исправить. Так и получилось в упражнении с мячом - на первый взгляд, судьям было к чему придраться, но они все равно оценили Ильтерякову довольно высоко. С оценкой 27,4 она прошла в финал.
Обруч и вовсе получился почти идеальным, так что вплоть до последнего потока София лидировала в этом упражнении. Подвинуть ее на третье место смогли только Варфоломеева и Раффаэли.

Интересно, что буквально накануне Ильтерякова не должна была выходить на ковер с обручем - тренеры сборной России в последний момент обновили списки. Так что решение оказалось стратегически верным, а София на все сто процентов использовала выпавший ей подарок судьбы. Учитывая завтрашнюю ленту, она имеет возможность побороться за медаль в личном многоборье. На данный момент она на четвертом месте с большим запасом. Правда, в финале придется все начинать с начала - оценки квалификации там не засчитываются.
Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Россиянки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике с флагом и гимном
24 мая, 07:58
Борисова сражается с нервами

Борисову, к сожалению, подвели нервы - сначала она ошибалась в упражнении с мячом, а потом так и не смогла собраться на обруч. Призрачные шансы на финал личного многоборья сохраняются - для этого нужно суперуверенно выиграть квалификацию с лентой и булавами, рассчитывая, что соперницы будут неидеальны. Но это будет крайне сложно, учитывая, что Борисова пока занимает промежуточное 28-е место. Чтобы попасть в финал, ей нужно войти в двадцатку.

Кроме Борисовой и Ильтеряковой, завтра выйдет на ковер еще одна гимнастка из России - Ева Кононова. В силу того, что она будет делать только два вида, Кононова не сможет претендовать на многоборье. Но для нее этот чемпионат Европы - отличная возможность запомниться и показать свое шикарное упражнение с булавами.

В первый день соревнований также был разыгран первый комплект наград в командном многоборье среди юниорок. Российские гимнастки могли бы не только побороться за пьедестал, но и выиграть золото. Сказалось волнение - возвращаться на международную арену, наконец-то представляя Россию, учитывая отсутствие опыта и растерянные за время бана позиции, непросто. Общекомандный результат довольно скромный - 96,950 баллов, и это только пятое место. Победили с результатом 102,250 девушки из сборной Болгарии.

Помимо командных соревнований, Ксении Савиновой, Яне Заикиной и Еве Чевтаевой предстояло обеспечить себе место в финалах отдельных видов. Савинова как лидер сборной выступала сразу с двумя видами - булавами и обручем. Упражнение с обручем ей удалось, так что с оценкой 25,9 она квалифицировалась в финал с третьего места. А вот булавы не получились совсем, так что в этом виде россиянки не будут представлены.
Чевтаева пробилась в финал с мячом с 7-го места, а Заикина с лентой стала восьмой и тоже имеет еще один шанс проявить себя. Юниорки разыграют медали в отдельных видах уже сегодня вечером.
Яна Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Впервые сматерилась": наши гимнастки пережили ужас киевского чемпионата
27 мая, 14:15
Промежуточные итоги отбора в личное многоборье после двух видов
1. Стиляна Николова (Болгария) - 57,4
2. Алина Горносько (Беларусь) - 57,2
3. Дарья Варфоломеева (Германия) - 57,15
4. София Ильтерякова (Россия) - 56,55
5. Ева Брезалиева (Болгария) - 56,4
6. Тара Драгаш (Италия) - 56,3
7. Даниэла Муниц (Израиль) - 56,05
8. София Раффаэли (Италия) - 55,05
9. Вера Туголукова (Кипр) - 54,9
10. Таисия Онофрийчук (Украина) - 54,65
11. Лилиана Левиньски (Польша) - 54,65
12. Дарья Веренич (Беларусь) - 54,05
13. Алена Тал Франко (Израиль) - 53,95
14. Даниэла Пико (Испания) - 53,5
15. Альба Баутиста (Испания) - 53,5
16. Полина Карика (Украина) - 53,35
17. Лиа Каллио (Финляндия) - 52,15
18. Эмилия Хейхель (Польша) - 51,95
19. Хатиче Гокче Эмир (Турция) - 51,8
20. Андреа Вердеш (Румыния) - 51,7


Квалификация в финал с обручем
1. Дарья Варфоломеева (Германия) - 29,75
2. София Раффаэли (Италия) - 29,35
3. София Ильтерякова (Россия) - 29,15
4. Стиляна Николова (Болгария) - 29,1
5. Алина Горносько (Беларусь) - 28,95
6. Даниэла Муниц (Израиль) - 28,75
7. Альба Баутиста (Испания) - 28,7
8. Ева Брезалиева (Болгария) - 28,45

Квалификация в финал с мячом
1. Стиляна Николова (Болгария) - 28,3
2. Тара Драгаш (Италия) - 28,3
3. Алина Горносько (Беларусь) - 28,25
4. Ева Брезалиева (Болгария) - 27,95
5. Таисия Онофрийчук (Украина) - 27,8
6. Дарья Варфоломеева (Германия) - 27,4
7. София Ильтерякова (Россия) - 27,4
8. Даниэла Муниц (Израиль) - 27,3
Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Россия вернулась в мировой спорт. Больше никакого позора и белых флагов
18 мая, 14:06
 
Мария БорисоваБолгарияАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Россия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Кесслер
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    А. Корнеева
    76
    64
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Э. Жакмо
    76
    52
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    США
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Чехия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Норвегия
    Латвия
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Швеция
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    64
    55
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала