Немов: российским гимнастам перед Олимпиадой нужно зарабатывать авторитет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российским гимнастам реально успешно выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, но для этого им придется вновь зарабатывать авторитет на международной арене, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Немов также рассказал, как успешно справиться с одной из его любимых дисциплин - многоборьем. "Главное - выдержать психологически. Все приезжают на Олимпиаду в отличной форме, и тот, кто сконцентрируется на каждый снаряд как на последний, побеждает. Больше всего уделяем внимания коню и перекладине, они могут сбросить любого. Как сбросить? Да они живые!" - пошутил чемпион, выступая перед собравшимися гостями.