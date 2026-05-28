Немов: российским гимнастам перед Олимпиадой нужно зарабатывать авторитет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российским гимнастам реально успешно выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, но для этого им придется вновь зарабатывать авторитет на международной арене, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
"Это очень хорошие новости, конечно же, это придаст уверенности нашим ребятам на международных турнирах. Но, безусловно, нужно будет снова зарабатывать авторитет, - сказал Немов. - А это очень сложно, когда ты четыре года не выступаешь на международной арене".
"Все думают - сейчас наши всех победят, - заметил Немов, оценивая перспективы российских гимнастов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. - Это очень трудно. Но время до Олимпийских игр есть, и я думаю, что хорошо выступить реально".
Немов 28 мая отмечает 50-летний юбилей, в четверг в ГУМе прошла приуроченная к этой дате презентация специальной коллекции Bosco x Nemov. Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, которая является экипировщиком сборных России, Михаил Куснирович вручил четырехкратному олимпийскому чемпиону подарок - фотографию знаменитого эпизода Олимпийских игр в Афинах, когда Немов успокаивал публику, возмущенную его оценками.
Немов также рассказал, как успешно справиться с одной из его любимых дисциплин - многоборьем. "Главное - выдержать психологически. Все приезжают на Олимпиаду в отличной форме, и тот, кто сконцентрируется на каждый снаряд как на последний, побеждает. Больше всего уделяем внимания коню и перекладине, они могут сбросить любого. Как сбросить? Да они живые!" - пошутил чемпион, выступая перед собравшимися гостями.