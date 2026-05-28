Путин рассказал о поставках газа в Казахстан

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. "Газпром" продолжает бесперебойно поставлять газ потребителям в северных регионах Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
Путин отметил, что еще со времен Советского Союза сложилось, что из России в Казахстан "поставлялся и поставляется значительный объем энергоресурсов". "Так выгоднее для Казахстана - имею в виду, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты", - добавил российский лидер.