Путин рассказал о поставках газа в Казахстан

Путин отметил, что еще со времен Советского Союза сложилось, что из России в Казахстан "поставлялся и поставляется значительный объем энергоресурсов". "Так выгоднее для Казахстана - имею в виду, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты", - добавил российский лидер.