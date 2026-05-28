Гарбузов: завод по выпуску косметических средств увеличит мощности
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Столичное предприятие "БИГ" приобретет новое оборудование для производства кремов, эмульсий и оттеночных продуктов при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, заявил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он пояснил, что завод воспользовался программой компенсации процентов по инвестиционному кредиту от фонда.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что фонд оказывает активную поддержку предприятиям, которые реализуют важные для столицы проекты. Например, в прошлом году они смогли привлечь свыше 100 миллиардов рублей инвесткредитов на развитие и масштабирование.
"При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства завод по выпуску косметических средств увеличит свои мощности. Привлеченные ресурсы будут направлены на закупку производственных комплексов, что даст возможность ощутимо нарастить объемы выпуска и, как следствие, приведет к росту экономических показателей компании. Это заложит прочную основу для дальнейшего масштабирования деятельности, укрепления конкурентных преимуществ и усиления позиций на рынке", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
В линейке компании представлены шампуни, гели, кремы, в том числе детского сегмента, краски для волос, а также профессиональная уходовая косметика.
Для получения компенсации нужно заключить кредитный договор с банком, затем подать заявку в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Механизм компенсации расходов на обслуживание кредитов позволяет снизить ставку наполовину от ключевой, уточнили в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
