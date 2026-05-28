"Его уберут": во Франции выступили с предупреждением по поводу Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца ослабит поддержку Владимира Зеленского в ЕС.
- По мнению Филиппо, непопулярность Мерца и усталость немцев от его правления могут погрузить Германию в кризис, что осложнит помощь Киеву.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку Владимира Зеленского в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Вчера таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера. В качестве возможных претендентов на замену Мерцу называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на опросы института INSA, что Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии. Согласно результатам опроса, он занял в рейтинге немецких политиков последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку всего в 2,9 балла.