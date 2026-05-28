16:20 28.05.2026

Финляндия — Чехия: где смотреть четвертьфинал ЧМ по хоккею 28 мая

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сборные Финляндии и Чехии встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 17:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат мира по хоккею
28 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
Финляндия
4 : 1
Чехия
07:33 • Сакари Маннинен
(Ессе Пульюярве)
14:32 • Антон Лунделль
(Lenni Haemeenaho, Урхо Вааканайнен)
21:35 • Konsta Helenius
(Александр Барков, Микаэль Гранлунд)
55:31 • Lenni Haemeenaho
(Сакари Маннинен)
30:51 • Филип Хронек
(Доминик Кубалик, Роман Червенка)
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Россия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Кесслер
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    А. Корнеева
    76
    64
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Э. Жакмо
    76
    52
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    США
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Чехия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Норвегия
    Латвия
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Швеция
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    64
    55
Перейти ко всем результатам
