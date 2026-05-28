Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки подтвердило РИА Новости вызов посла РФ в финский МИД из-за якобы нарушения воздушного пространства российским самолетом.
"Факт подтверждаем", - сообщили агентству в дипмиссии.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.