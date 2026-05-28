Рейтинг@Mail.ru
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Финляндии - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 28.05.2026 (обновлено: 22:34 28.05.2026)
Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

РИА Новости: посольство РФ в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

© Фото : Посольство России в ФинляндииПосольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Посольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Хельсинки подтвердило вызов посла в финский МИД из-за якобы нарушения воздушного пространства российским самолетом.
  • Факт подтверждаем, сообщили в дипмиссии.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки подтвердило РИА Новости вызов посла РФ в финский МИД из-за якобы нарушения воздушного пространства российским самолетом.
Министерство обороны Финляндии заявило в среду, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны при уклонении от грозы, никаких доказательств при этом приведено не было. МИД Финляндии в четверг сообщил о вызове посла России.
«
"Факт подтверждаем", - сообщили агентству в дипмиссии.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Здание посольства России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол России рассказал о поступающих в адрес посольства в Финляндии угрозах
16 февраля, 09:23
 
В миреРоссияФинляндияХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала