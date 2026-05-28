Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала от России немедленно прекратить огонь на Украине и предоставить Европе место за столом переговоров.
Валтонен также потребовала от Москвы полного прекращения огня и "решительных мер по укреплению доверия".
Как подчеркивали в МИД России, долгосрочное решение конфликта нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для Москвы.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес Москвы.