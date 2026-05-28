Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала от России немедленно прекратить огонь на Украине и предоставить Европе место за столом переговоров.

Как подчеркивали в МИД России, долгосрочное решение конфликта нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для Москвы.