Специальная военная операция на Украине
 
17:35 28.05.2026
Глава МИД Финляндии выдвинула дерзкие требования к России

Валтонен потребовала от РФ прекращения огня и места за столом переговоров

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала от России немедленно прекратить огонь на Украине и предоставить Европе место за столом переговоров.
"Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы", — высказалась она в соцсети X.
Валтонен также потребовала от Москвы полного прекращения огня и "решительных мер по укреплению доверия".
Как подчеркивали в МИД России, долгосрочное решение конфликта нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для Москвы.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес Москвы.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинГерхард ШредерЕвросоюз
 
 
