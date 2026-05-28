Финляндия не сообщала России о готовности представлять ЕС на переговорах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва не получала от Хельсинки официальных обращений о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией.
- Финский президент Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если бы ему ее предложили.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва не получала от Хельсинки никаких обращений о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом финский президент делает все, чтобы его кандидатуру не рассматривали, добавила Захарова.