Финляндия не сообщала России о готовности представлять ЕС на переговорах - РИА Новости, 28.05.2026
16:24 28.05.2026
Финляндия не сообщала России о готовности представлять ЕС на переговорах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не получала от Хельсинки официальных обращений о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией.
  • Финский президент Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если бы ему ее предложили.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва не получала от Хельсинки никаких обращений о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если бы ему ее предложили.
"Нет, не связывались. Никаких официальных обращений со стороны Финляндии не поступало", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, поступали ли со стороны Финляндии обращения о готовности представлять интересы ЕС на переговорах с Россией.
При этом финский президент делает все, чтобы его кандидатуру не рассматривали, добавила Захарова.
