МИД Финляндии не смог ответить на вопрос российского посла об ударах ВСУ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел Финляндии не смогли четко ответить, считают ли удары ВСУ по российским гражданским объектам нарушением международного гуманитарного права, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

После этого в министерстве предупредили, что армия будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые Киев использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.