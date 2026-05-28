Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД Финляндии не смогли вразумительно ответить, считают ли удары ВСУ по российским гражданским объектам нарушением международного гуманитарного права.
- Посол России 26 и 27 мая провел в финском министерстве беседы на эту тему.
- Москва предупреждала, что армия в ответ будет бить по центрам принятия решений в Киеве.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел Финляндии не смогли четко ответить, считают ли удары ВСУ по российским гражданским объектам нарушением международного гуманитарного права, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"На прямой вопрос посла о том, считают ли в Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли", — сообщили агентству в дипмиссии.
С таким обращением к иностранным государствам МИД России выступил после атаки украинских боевиков на общежитие колледжа в Старобельске. Противник нанес удары в ночь на 22 мая. Здание обрушилось, в нем находились 86 учащихся. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
После этого в министерстве предупредили, что армия будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые Киев использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В ведомстве тогда отметили, что режим Владимира Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го.
По словам Владимира Путина, атака была не случайной, а выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.