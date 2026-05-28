"Здравый смысл просыпается": Фетисов оценил решение IIHF
11:57 28.05.2026
"Здравый смысл просыпается": Фетисов оценил решение IIHF

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27, показывает, что здравый смысл у руководителей международных организаций просыпается, и это радует.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Скоро будет конгресс, где будет переизбираться новый президент, и, возможно, там это все и решится. Я думаю, что решение дисциплинарного комитета важное, но окончательное решение будет принимать другой орган. То, что здравый смысл просыпается - радует, но насколько это будет легально в ближайшее время - посмотрим, не так долго осталось ждать", - сказал Фетисов.
