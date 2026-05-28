Украинские артисты хотят приехать на фестиваль в Москву, заявил Запашный

ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Украинские артисты выразили желание выступить на юбилейном X всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве, но руководители мероприятия попросили их не рисковать из-за возможных санкций по отношению к артистам со стороны Киева, сообщил РИА Новости народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Он добавил, что многие украинские цирковые артисты связывались с организаторами мероприятия не только с территории европейских стран, но и из самой Украины.