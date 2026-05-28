Украинские артисты хотят приехать на фестиваль в Москву, заявил Запашный

ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Украинские артисты выразили желание выступить на юбилейном X всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве, но руководители мероприятия попросили их не рисковать из-за возможных санкций по отношению к артистам со стороны Киева, сообщил РИА Новости народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Он добавил, что многие украинские цирковые артисты связывались с организаторами мероприятия не только с территории европейских стран, но и из самой Украины.
Фестиваль "Идол", который проводится в Москве с 2013 года, в этом году пройдет с 30 мая по 12 июля на сцене Большого Московского цирка. В нем примут участие представители Венгрии, Италии, Германии, Китая, КНДР и других стран. Художественными руководителями фестиваля являются народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.
