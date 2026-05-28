Рейтинг@Mail.ru
Украинские артисты хотят приехать на фестиваль в Москву, заявил Запашный - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 28.05.2026
Украинские артисты хотят приехать на фестиваль в Москву, заявил Запашный

Запашный: украинские артисты хотят приехать в Москву на фестиваль "Идол"

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Эдгард Запашный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские артисты выразили желание выступить на юбилейном X всемирном фестивале циркового искусства «Идол» в Москве.
  • Руководители фестиваля попросили украинских артистов не рисковать из-за возможных санкций со стороны Киева.
  • Фестиваль «Идол» пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля на сцене Большого Московского цирка.
ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Украинские артисты выразили желание выступить на юбилейном X всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве, но руководители мероприятия попросили их не рисковать из-за возможных санкций по отношению к артистам со стороны Киева, сообщил РИА Новости народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
"Артисты с Украины к нам просились на фестиваль, проявили такой стержень. Я попросил их не рисковать, потому что им обратно возвращаться. И мы пока вынуждены были их придержать. Придержать их желание приехать к нам в страну", - сказал Запашный.
Он добавил, что многие украинские цирковые артисты связывались с организаторами мероприятия не только с территории европейских стран, но и из самой Украины.
Фестиваль "Идол", который проводится в Москве с 2013 года, в этом году пройдет с 30 мая по 12 июля на сцене Большого Московского цирка. В нем примут участие представители Венгрии, Италии, Германии, Китая, КНДР и других стран. Художественными руководителями фестиваля являются народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске
3 сентября 2025, 01:04
 
МоскваРоссияУкраинаЭдгард Запашный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала