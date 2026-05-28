Участники "Евровидения" раскритиковали конкурс

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкая группа Dschinghis Khan, участница «Евровидения-1979», выразила критику в адрес современного конкурса.

Солист коллектива Штефан отметил, что больше не следит за «Евровидением», и признал, что политика играет важную роль в конкурсе.

Участник группы Андрей заявил, что «Евровидение» стало продуктом для медиа и отступило от принципов музыкального конкурса.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Участники "Евровидения—1979", немецкая группа Dschinghis Khan ("Чингисхан"), чья конкурсная песня стала легендарной среди фанатов состязания, в интервью РИА Новости раскритиковали его и назвали неинтересным.

"Конечно, конкурс изменился. Но это нормально: время все меняет. Честно говоря, я больше не слежу за "Евровидением", мне это уже не очень интересно. Хотя я видел, что в этом году певица из Мальты исполнила партию из нашей конкурсной песни "Чингисхан". Мне было приятно. И да, я согласен с тем, что политика играет в этом конкурсе важную роль", — отметил солист коллектива Штефан.

Кроме того, другой участник группы Андрей добавил, что "Евровидение" стало продуктом для медиа и отступило от принципов музыкального конкурса.

"Если честно, "Евровидение" уже давно не то. Сейчас это больше про красивую картинку и хорошо упакованный продукт для медиа и телевидения. Но конкурс все-таки музыкальный, а значит, главной должна быть песня-хит вроде Moskau, который будет жить вечно. Таких треков сейчас нет", — подчеркнул он.

Евровидение—2026 завершилось 16 мая в Вене. Победителем юбилейного 70-ого конкурса стала болгарская певица Дара.