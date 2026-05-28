Рейтинг@Mail.ru
Участники "Евровидения" раскритиковали конкурс - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:47 28.05.2026
Участники "Евровидения" раскритиковали конкурс

Участники "Евровидения—1979" группа "Чингисхан" назвали конкурс неинтересным

© Фото предоставлено пресс-службой группы Dschinghis Khan/Владислав ВоронцовГруппа Dschinghis Khan
Группа Dschinghis Khan - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой группы Dschinghis Khan/Владислав Воронцов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая группа Dschinghis Khan, участница «Евровидения-1979», выразила критику в адрес современного конкурса.
  • Солист коллектива Штефан отметил, что больше не следит за «Евровидением», и признал, что политика играет важную роль в конкурсе.
  • Участник группы Андрей заявил, что «Евровидение» стало продуктом для медиа и отступило от принципов музыкального конкурса.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Участники "Евровидения—1979", немецкая группа Dschinghis Khan ("Чингисхан"), чья конкурсная песня стала легендарной среди фанатов состязания, в интервью РИА Новости раскритиковали его и назвали неинтересным.
"Конечно, конкурс изменился. Но это нормально: время все меняет. Честно говоря, я больше не слежу за "Евровидением", мне это уже не очень интересно. Хотя я видел, что в этом году певица из Мальты исполнила партию из нашей конкурсной песни "Чингисхан". Мне было приятно. И да, я согласен с тем, что политика играет в этом конкурсе важную роль", — отметил солист коллектива Штефан.
Кроме того, другой участник группы Андрей добавил, что "Евровидение" стало продуктом для медиа и отступило от принципов музыкального конкурса.
"Если честно, "Евровидение" уже давно не то. Сейчас это больше про красивую картинку и хорошо упакованный продукт для медиа и телевидения. Но конкурс все-таки музыкальный, а значит, главной должна быть песня-хит вроде Moskau, который будет жить вечно. Таких треков сейчас нет", — подчеркнул он.
Евровидение—2026 завершилось 16 мая в Вене. Победителем юбилейного 70-ого конкурса стала болгарская певица Дара.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Актриса Марина Федункив - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Марина Федункив: "Не ищите скрытых смыслов в ремейках советского кино"
24 мая, 08:00
 
ШоубизМузыкаНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала