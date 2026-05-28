На военном параде в Ереване показали российскую технику

ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Среди представленных в четверг на параде в Ереване образцов вооружений есть и российская техника, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, были продемонстрированы российские тяжелые огнеметные системы, ЗРК "Тор", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", гаубицы Д-30.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на параде будет представлено вооружение, произведенное в семи странах, в том числе в Армении. Были показаны различные виды артиллерии, САУ, системы ПВО, зенитные установки, радиолокационные станции, минометы, бронированные машины, беспилотники и другая техника.
В Армении 28 мая отмечается День Первой республики, просуществовавшей с 1918 по 1920 годы. Ранее армянский премьер заявил, что власти страны проведут в этот день продемонстрировать приобретенное в основном после 2022 года вооружение, но сделать это с акцентом на мир, чтобы "соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности". По его мнению, показ военной техники целесообразнее называть не парадом, а отчетом перед гражданами.