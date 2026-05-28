Рейтинг@Mail.ru
На военном параде в Ереване показали российскую технику - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 28.05.2026 (обновлено: 15:18 28.05.2026)
На военном параде в Ереване показали российскую технику

РИА Новости: на военном параде в Ереване показали российские ЗРК и гаубицы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На параде в Ереване была продемонстрирована российская военная техника.
  • В частности, были показаны российские тяжелые огнеметные системы, ЗРК "Тор", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", гаубицы Д-30.
ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Среди представленных в четверг на параде в Ереване образцов вооружений есть и российская техника, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, были продемонстрированы российские тяжелые огнеметные системы, ЗРК "Тор", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", гаубицы Д-30.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на параде будет представлено вооружение, произведенное в семи странах, в том числе в Армении. Были показаны различные виды артиллерии, САУ, системы ПВО, зенитные установки, радиолокационные станции, минометы, бронированные машины, беспилотники и другая техника.
В Армении 28 мая отмечается День Первой республики, просуществовавшей с 1918 по 1920 годы. Ранее армянский премьер заявил, что власти страны проведут в этот день продемонстрировать приобретенное в основном после 2022 года вооружение, но сделать это с акцентом на мир, чтобы "соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности". По его мнению, показ военной техники целесообразнее называть не парадом, а отчетом перед гражданами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Армения свободна в выборе пути на Запад — ценой потери государственности
Вчера, 08:00
 
В миреАрменияНикол ПашинянЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала