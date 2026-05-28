ВСУ нанесли удар по детскому саду в Энергодаре - РИА Новости, 28.05.2026
11:16 28.05.2026 (обновлено: 11:22 28.05.2026)
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Энергодаре

ВСУ нанесли удар по детскому саду в Энергодаре, когда там не было детей

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по территории детского сада №3 в Энергодаре.
  • В момент обстрела детей в детском саду не было, повреждена детская площадка и новые малые архитектурные формы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по территории детского сада №3 в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, детей в момент обстрела там не было, сообщил мэр города Максим Пухов.
«
"ВСУ нанесли удар по территории детского сада №3 в Энергодаре. Повреждена детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые совсем недавно были установлены в рамках капитального ремонта. К счастью, детей в момент обстрела там не было", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По словам мэра, детский сад готовили к открытию.
"Невозможно спокойно смотреть на то, как целенаправленно разрушается то, что создается для детей. Для их будущего. Для жизни. Это не военный объект. Это детский сад. Место, где должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы. Несмотря ни на что, мы все восстановим. Энергодар жил, живет и будет жить. И наши дети обязательно вернутся на эти площадки", - заверил глава города.
