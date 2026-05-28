ВСУ нанесли удар по детскому саду в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по территории детского сада №3 в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, детей в момент обстрела там не было, сообщил мэр города Максим Пухов.
"ВСУ нанесли удар по территории детского сада №3 в Энергодаре. Повреждена детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые совсем недавно были установлены в рамках капитального ремонта. К счастью, детей в момент обстрела там не было", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По словам мэра, детский сад готовили к открытию.
"Невозможно спокойно смотреть на то, как целенаправленно разрушается то, что создается для детей. Для их будущего. Для жизни. Это не военный объект. Это детский сад. Место, где должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы. Несмотря ни на что, мы все восстановим. Энергодар жил, живет и будет жить. И наши дети обязательно вернутся на эти площадки", - заверил глава города.
22 июня 2022, 17:18