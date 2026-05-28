ВСУ нанесли удар по детскому саду в Энергодаре

"Невозможно спокойно смотреть на то, как целенаправленно разрушается то, что создается для детей. Для их будущего. Для жизни. Это не военный объект. Это детский сад. Место, где должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы. Несмотря ни на что, мы все восстановим. Энергодар жил, живет и будет жить. И наши дети обязательно вернутся на эти площадки", - заверил глава города.