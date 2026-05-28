19:12 28.05.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Энергетики продолжают реконструкцию сетей в Новгородской области, работы в этом году будут вестись еще на 11 линиях электропередачи, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
Он уточнил, что в 2025 году завершены работы на линиях электропередачи в Любытине Миронегах. Продолжаются работы в районе Мойки и Угловки, завершить их планируется в текущем году.
"В 2026 году работы будут вестись еще на 11 линиях электропередачи. Это позволит снизить количество аварийных отключений и повысить надежность электроснабжения жителей и предприятий региона", - сказал Дронов.
Губернатор отметил, что более 4 тысяч жителей, проживающих в 127 населенных пунктах, получат качественное электроснабжение.
Дронов сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина разработана Программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Новгородской области, рассчитанная до 2028 года. В соответствии с ней планируется реконструкция более 60 энергообъектов, монтаж свыше 750 километров самонесущего изолированного провода на воздушных линиях электропередачи, устойчивого к образованию наледи.
Как ранее сообщала компания "Россети", на развитие электросетей Новгородской области будет направлено более 12,6 миллиарда рублей в 2026 году. В результате будет введено около 300 километров линий электропередачи.
