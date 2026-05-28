РФС распространил всю квоту билетов на матч сборной России с Египтом - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
10:07 28.05.2026 (обновлено: 10:22 28.05.2026)
РФС распространил всю квоту билетов на матч сборной России с Египтом

РФС распространил всю квоту в 2000 билетов на матч сборной России с Египтом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФС полностью реализовал квоту в 2000 билетов на матч сборной России в Египте.
  • Встреча пройдет сегодня в Каире.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) полностью распространил квоту в 2000 билетов на матч сборной России в Египте, которая была выделена хозяевами встречи – командой Египта, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире. Начало игры запланировано на 21:00 мск.
"РФС распространил всю выделенную хозяевами квоту. 2000 болельщиков наших будет сегодня на матче. Часть из них - наши соотечественники, которые строят АЭС Эль-Дабаа", - сообщили в пресс-службе.
Накануне матча сборная России провела открытую тренировку. "Также порядка 100-150 человек вчера присутствовали на тренировке сборной", - рассказали в РФС.
Сборная России помимо матча в Каире проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
