Сенатор указал на двойные стандарты после вызова посла России в МИД Франции

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вызов российского посла в МИД Франции свидетельствует о двойных стандартах, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее МИД Франции сообщал о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.