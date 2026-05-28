Сенатор указал на двойные стандарты после вызова посла России в МИД Франции

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вызов российского посла в МИД Франции свидетельствует о двойных стандартах, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее МИД Франции сообщал о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
"Они живут двойными стандартами: все, что делает Украина, - это правильно, это заслуженно, а все, что делает Россия, – плохо", - сказал Джабаров "Газете.Ru".
По словам сенатора, российской стороне в рамках ответа Франции следовало бы вызвать в МИД России французского посла и "высказать, наше недовольство о том, что они подходят избирательно".