В Астане прошла торжественная встреча Путина и Токаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Дворце Независимости в Астане прошла торжественная церемония встречи Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой приняли участие рота почетного караула и военный оркестр.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце Независимости в Астане, в ней приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, передает корреспондент РИА Новости.
Песков назвал отношения Путина и Токаева особыми
Вчера, 12:13
В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония. Путина поприветствовала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимны двух стран, в зале были установлены флаги России и Казахстана. Лидеры также поприветствовали делегации двух государств.
После церемонии Путин и Токаев направились на переговоры.
Ожидается, что на российско-казахстанских переговорах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
Песков рассказал о программе Путина в Астане
Вчера, 13:02