Рейтинг@Mail.ru
В Астане прошла торжественная встреча Путина и Токаева - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 28.05.2026 (обновлено: 10:03 28.05.2026)
В Астане прошла торжественная встреча Путина и Токаева

Во Дворце Независимости в Астане прошла торжественная встреча Путина и Токаева

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Дворце Независимости в Астане прошла торжественная церемония встречи Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой приняли участие рота почетного караула и военный оркестр.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце Независимости в Астане, в ней приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева, лидеры поприветствовали друг друга у Дворца Независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Песков назвал отношения Путина и Токаева особыми
Вчера, 12:13
В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония. Путина поприветствовала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимны двух стран, в зале были установлены флаги России и Казахстана. Лидеры также поприветствовали делегации двух государств.
После церемонии Путин и Токаев направились на переговоры.
Ожидается, что на российско-казахстанских переговорах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Песков рассказал о программе Путина в Астане
Вчера, 13:02
 
В миреРоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала