Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Астане прошла торжественная встреча Путина и Токаева

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Дворце Независимости в Астане прошла торжественная церемония встречи Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой приняли участие рота почетного караула и военный оркестр.

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла во Дворце Независимости в Астане, в ней приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина Токаева , лидеры поприветствовали друг друга у Дворца Независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.

В зале официальных встреч Дворца продолжилась торжественная церемония. Путина поприветствовала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимны двух стран, в зале были установлены флаги России и Казахстана. Лидеры также поприветствовали делегации двух государств.

После церемонии Путин и Токаев направились на переговоры.

Ожидается, что на российско-казахстанских переговорах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.