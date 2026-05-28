Пострадавшие в ДТП в Казани дети получили ушибы и ссадины

КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Четверо детей, пострадавшие в столкновении двух автобусов в Казани, получили ушибы и ссадины, после обследования их отправили домой, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в четверг два автобуса столкнулись на Горьковском шоссе в Казани, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Минздрав уточнил, что за медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе четверо детей, которые были направлены в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).
"В ДРКБ были доставлены четверо детей после ДТП. При осмотре были выявлены ушибы и ссадины. После всех диагностических обследований дети были отправлены домой", - сказал представитель минздрава.
