Пострадавшие в ДТП в Казани дети получили ушибы и ссадины
15:19 28.05.2026 (обновлено: 22:20 28.05.2026)
Пострадавшие в ДТП в Казани дети получили ушибы и ссадины

РИА Новости: 4 пострадавшим в ДТП в Казани детям госпитализация не потребовалась

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казани произошло столкновение двух автобусов на Горьковском шоссе.
  • Четверо детей, пострадавших в ДТП, получили ушибы и ссадины и после обследования были отправлены домой.
КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Четверо детей, пострадавшие в столкновении двух автобусов в Казани, получили ушибы и ссадины, после обследования их отправили домой, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в четверг два автобуса столкнулись на Горьковском шоссе в Казани, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Минздрав уточнил, что за медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе четверо детей, которые были направлены в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).
"В ДРКБ были доставлены четверо детей после ДТП. При осмотре были выявлены ушибы и ссадины. После всех диагностических обследований дети были отправлены домой", - сказал представитель минздрава.
