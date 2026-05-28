11:23 28.05.2026 (обновлено: 21:40 28.05.2026)
Стало известно состояние пострадавших в ДТП со скорой в Омской области

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 27 мая на девятом километре дороги Калачинск — Кабанье в Омской области произошло ДТП с участием автомобиля Lada Granta и машины скорой помощи.
  • Четыре человека пострадали, один медбрат скончался на месте.
  • Пострадавшие находятся в стационаре в состоянии средней степени тяжести и тяжелом, водитель Lada был пьян.
ОМСК, 28 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП со скорой помощью в Омской области находятся в стационаре в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
ДТП произошло вечером 27 мая на девятом километре дороги Калачинск – Кабанье в Омской области. 41-летний водитель Lada Granta не выдержал дистанцию с двигавшейся в попутном потоке скорой помощью. Машины столкнулись и вылетели в кювет. В результате четыре человека пострадали, а 32-летний медбрат скончался на месте.
"Скорая помощь ехала с вызова с пациентом. К сожалению, один сотрудник скорой помощи погиб, четверо пострадали. Они находятся в стационаре в состоянии средней степени тяжести и тяжелом", - сказали в минздраве.
В силовых структурах сообщил РИА Новости, что в момент ДТП водитель Lada - один из пострадавших в аварии - был пьян.
