В Госдуме прокомментировали решение IIHF по российским хоккеистам - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
11:22 28.05.2026 (обновлено: 11:25 28.05.2026)
В Госдуме прокомментировали решение IIHF по российским хоккеистам

Свищев: решение IIHF по хоккею вселяет надежду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею. Архивное фото
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
  • Дмитрий Свищев считает, что добиться окончательного допуска российского хоккея на международную арену будет непросто.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы, председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что будет непросто добиться окончательного допуска российского хоккея на международную арену, но новость о решении дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать решение совета IIHF вселяет надежду.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Это прекрасная новость. Мне кажется, если удастся восстановить наших хоккеистов – это будет реально глобальная победа российского спорта, да и международного в том числе. Но непросто будет вернуть наших спортсменов, но это первый звоночек. Если все пойдет так, как озвучил Михаил Владимирович – дай бог, чтобы вернулись наши спортсмены. Мое мнение, что некоторые страны будут до последнего упираться и делать все возможное всеми правдами и неправдами, чтобы не допустить нашу команду", - сказал Свищев.
"Мы прекрасно понимаем, что хоккей – жемчужина зимних видов спорта. Конечно, участие сборной России в жизни мирового хоккея – необходимая вещь для развития мирового и российского хоккея. Все прекрасно понимают, что в мировом хоккее сейчас нет ни зрелищности, ни конкуренции. Сейчас читал новости про чемпионат мира – там играют какие-то команды, без России все это выглядит очень странно и неинтересно", - добавил собеседник агентства.
ХоккейСпортРоссияДмитрий СвищевМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Госдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)
 
