В Госдуме прокомментировали решение IIHF по российским хоккеистам

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы, председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что будет непросто добиться окончательного допуска российского хоккея на международную арену, но новость о решении дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать решение совета IIHF вселяет надежду.

В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.

"Это прекрасная новость. Мне кажется, если удастся восстановить наших хоккеистов – это будет реально глобальная победа российского спорта, да и международного в том числе. Но непросто будет вернуть наших спортсменов, но это первый звоночек. Если все пойдет так, как озвучил Михаил Владимирович – дай бог, чтобы вернулись наши спортсмены. Мое мнение, что некоторые страны будут до последнего упираться и делать все возможное всеми правдами и неправдами, чтобы не допустить нашу команду", - сказал Свищев.