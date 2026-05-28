Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали итальянского наемника - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 28.05.2026
На Украине ликвидировали итальянского наемника

На Украине ликвидировали итальянского наемника Пинески

© Фото : соцсети Алекса ПинескиАлекс Пинески
Алекс Пинески - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : соцсети Алекса Пинески
Алекс Пинески
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фронте на Украине ликвидировали еще одного наемника из Италии — Алекса Пинески.
  • Алекс Пинески, 42-летний уроженец Ла-Специи, в прошлом проходил службу в сухопутных войсках Италии и предположительно был ликвидирован 23 мая в районе города Красный Лиман в Донбассе.
РИМ, 28 мая – РИА Новости. Еще один наемник из Италии ликвидирован на фронте на Украине, говорится в сообщении Facebook* на странице, собирающей информацию об иностранных бойцах на стороне ВСУ.
Убитый - Алекс Пинески. Он активно вел соцсети, публикуя фотографии из зоны конфликта на Украине.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В ДНР ликвидировали британского наемника ВСУ, пишут СМИ
23 мая, 22:15
По сообщению газеты Nazione, 42-летний уроженец Ла-Специи в прошлом проходил службу в сухопутных войсках Италии. Предположительно, он был ликвидирован 23 мая вместе с несколькими другими военнослужащими в районе города Красный Лиман в Донбассе. Как пишет газета Repubblica, тело Пинески находится в морге, о его гибели родственники проинформированы.
В августе 2025 года итальянские СМИ сообщали о ликвидации на Украине уроженца Рима 1991 года рождения по имени Лука Чекка. Напоминая, что участие итальянцев в зарубежных конфликтах преследуется уголовно, Repubblica сообщила, что Чекка стал девятым гражданином Италии, погибшим на Украине с обеих сторон с начала спецоперации РФ. Официального подтверждения этой статистики итальянскими властями не публиковалось. В июле того же года сообщалось о ликвидации 21-летнего Артема Нальято, уроженца Украины, усыновленного итальянской семьей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Иностранные наемники уничтожены в районе села Избицкое Харьковской области
27 мая, 06:33
 
В миреУкраинаИталияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала