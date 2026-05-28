На Украине ликвидировали итальянского наемника

- На фронте на Украине ликвидировали еще одного наемника из Италии — Алекса Пинески.
- Алекс Пинески, 42-летний уроженец Ла-Специи, в прошлом проходил службу в сухопутных войсках Италии и предположительно был ликвидирован 23 мая в районе города Красный Лиман в Донбассе.
РИМ, 28 мая – РИА Новости. Еще один наемник из Италии ликвидирован на фронте на Украине, говорится в сообщении Facebook* на странице, собирающей информацию об иностранных бойцах на стороне ВСУ.
Убитый - Алекс Пинески. Он активно вел соцсети, публикуя фотографии из зоны конфликта на Украине.
По сообщению газеты Nazione, 42-летний уроженец Ла-Специи в прошлом проходил службу в сухопутных войсках Италии. Предположительно, он был ликвидирован 23 мая вместе с несколькими другими военнослужащими в районе города Красный Лиман в Донбассе. Как пишет газета Repubblica, тело Пинески находится в морге, о его гибели родственники проинформированы.
В августе 2025 года итальянские СМИ сообщали о ликвидации на Украине уроженца Рима 1991 года рождения по имени Лука Чекка. Напоминая, что участие итальянцев в зарубежных конфликтах преследуется уголовно, Repubblica сообщила, что Чекка стал девятым гражданином Италии, погибшим на Украине с обеих сторон с начала спецоперации РФ. Официального подтверждения этой статистики итальянскими властями не публиковалось. В июле того же года сообщалось о ликвидации 21-летнего Артема Нальято, уроженца Украины, усыновленного итальянской семьей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.