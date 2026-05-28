Защитник Артис покинул "Енисей"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Доминик Артис покинул красноярский «Енисей» в связи с истечением срока действия контракта.
- В регулярном чемпионате Артис в среднем набирал 11,5 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи и 0,2 блокшота за 28 минут на площадке.
- Артис поделился положительными впечатлениями о времени, проведенном в России, и выразил благодарность клубу «Енисей».
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский защитник Доминик Артис покинул красноярский "Енисей" в связи с истечением срока действия контракта, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
В сентябре "Енисей" заключил контракт с Артисом до конца сезона-2025/26. В регулярном чемпионате, по итогам которого клуб занял восьмое место, американец в среднем набирал 11,5 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи и 0,2 блокшота за 28 минут на площадке. По среднему количеству перехватов за матч Артис разделил первое место с Мело Тримблом (ЦСКА) и Аленом Хаджибеговичем ("Локомотив-Кубань").
"Я был очень рад времени, проведенному в России. Это прекрасная страна с замечательными людьми. В "Енисее" великолепная культура, а особенно замечательные болельщики – благодаря им я чувствовал себя как дома. Я всегда буду благодарен за время в клубе: это действительно хорошо организованная команда", - заявил Артис.
Баскетболист российского клуба сбежал в США и не вернулся
4 декабря 2025, 11:18