Рейтинг@Mail.ru
Защитник Артис покинул "Енисей" - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:47 28.05.2026
Защитник Артис покинул "Енисей"

Защитник Доминик Артис покинул "Енисей" из-за истечения срока контракта

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник Доминик Артис покинул красноярский «Енисей» в связи с истечением срока действия контракта.
  • В регулярном чемпионате Артис в среднем набирал 11,5 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи и 0,2 блокшота за 28 минут на площадке.
  • Артис поделился положительными впечатлениями о времени, проведенном в России, и выразил благодарность клубу «Енисей».
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский защитник Доминик Артис покинул красноярский "Енисей" в связи с истечением срока действия контракта, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
В сентябре "Енисей" заключил контракт с Артисом до конца сезона-2025/26. В регулярном чемпионате, по итогам которого клуб занял восьмое место, американец в среднем набирал 11,5 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи и 0,2 блокшота за 28 минут на площадке. По среднему количеству перехватов за матч Артис разделил первое место с Мело Тримблом (ЦСКА) и Аленом Хаджибеговичем ("Локомотив-Кубань").
"Я был очень рад времени, проведенному в России. Это прекрасная страна с замечательными людьми. В "Енисее" великолепная культура, а особенно замечательные болельщики – благодаря им я чувствовал себя как дома. Я всегда буду благодарен за время в клубе: это действительно хорошо организованная команда", - заявил Артис.
Артису 32 года. До перехода в "Енисей" американец играл за французский "Страсбур", а также выступал в составе клубов Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и команд Польши, Боснии и Герцеговины, Италии, Словении, Греции, Франции и Турции.
Американский защитник Терренс Эдвардс - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Баскетболист российского клуба сбежал в США и не вернулся
4 декабря 2025, 11:18
 
БаскетболСпортРоссияПольшаБосния и ГерцеговинаЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала