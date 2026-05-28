02:31 28.05.2026 (обновлено: 10:06 28.05.2026)
Врач рассказала, до какого возраста детям не стоит давать гаджеты

© РИА Новости / Павел Лисицын
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офтальмолог Патимат Садуева рекомендует не давать ребенку телефон и планшет как минимум до похода в школу, так как гаджеты вредят зрению и нервной системе.
  • Врач советует контролировать экранное время в подростковом возрасте и не пренебрегать плановыми осмотрами.
МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Гаджеты вредят зрению и нервной системе ребенка, поэтому детям не стоит ими пользоваться как минимум в дошкольном возрасте, заявила РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.
“Я бы рекомендовала вообще не давать ребенку телефон и планшет как минимум до похода в школу. Ведь вред от гаджетов на орган зрения и нервную систему уже очевиден. Далее телефон использовать строго по функциональному назначению: звонок, смс, просмотр в браузерах по школьной программе”, - сказала врач.
В подростковом возрасте, как отметила Садуева, контролировать экранное время уже сложнее “в силу переходного периода и других особенностей возраста”, но делать это родителям необходимо.
“И, конечно, нельзя пренебрегать плановыми осмотрами, ведь только на них можно оценить динамику зрения”, - подчеркнула специалист.
