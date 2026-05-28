Врач рассказала, до какого возраста детям не стоит давать гаджеты

МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Гаджеты вредят зрению и нервной системе ребенка, поэтому детям не стоит ими пользоваться как минимум в дошкольном возрасте, заявила РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.

“Я бы рекомендовала вообще не давать ребенку телефон и планшет как минимум до похода в школу. Ведь вред от гаджетов на орган зрения и нервную систему уже очевиден. Далее телефон использовать строго по функциональному назначению: звонок, смс, просмотр в браузерах по школьной программе”, - сказала врач.

В подростковом возрасте, как отметила Садуева, контролировать экранное время уже сложнее “в силу переходного периода и других особенностей возраста”, но делать это родителям необходимо.