Чикунова выиграла 200-метровку брассом на этапе "Маре Нострум" - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
20:29 28.05.2026
Чикунова выиграла 200-метровку брассом на этапе "Маре Нострум"

© РИА Новости / Максим Богодвид
Российская пловчиха Евгения Чикунова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на втором этапе международного турнира "Маре Нострум".
  • Ее результат — 2 минуты 22,09 секунды.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на втором этапе международного турнира "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон.
Результат Чикуновой - 2 минуты 22,09 секунды. Второе место заняла представительница Канады Алексанн Лепейдж (2.24,54), третьей стала немка Анна Элендт (2.25,06).
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
