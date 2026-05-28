Экс-начальник отделения ГАИ в Челябинске получил срок за взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Суд назначил 6 лет колонии строгого режима бывшему начальнику отделения Госавтоинспекции Челябинска Антону Вяткину, бравшему взятки от фирм, занимающихся перевозками пассажиров на микроавтобусах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным правоохранителей, с 2020 по 2024 годы Вяткин получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся перевозками груза и пассажиров, взятки, взамен маршрутные микроавтобусы с неисправностями не эвакуировали, техосмотр проходил поверхностно, юрлицам оказывалось покровительство. Уголовное дело возбуждено и расследовано СУСК России по Челябинской области.
"Ленинским районным судом Челябинска признан виновным ранее задержанный сотрудниками УФСБ России по Челябинской области бывший начальник отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела ГАИ УМВД России по Челябинску Антон Вяткин... Приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима ... лишением специального звания "майор полиции" и назначением судебного штрафа в размере 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах, исполнять полномочия, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
Экс-начальник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размерах), добавил он.