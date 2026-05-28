Бразилия будет ключевым партнером России в Латинской Америке, заявили в РАН

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ключевым партнером России в новой экономической реальности из числа стран Латинской Америки станет Бразилия, которая имеет схожие ценности и подходы к международной политике, заявил в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
«
"Наиболее, наверное, высокий шанс на укрепление нашего сотрудничества (в Латинской Америке - ред.) имеет, конечно, Бразилия. И дело не только в том, что мы с Бразилией, в общем-то, тоже выражаем общие ценности и подходы к международным отношениям, но и в том, что именно бразильская экономика на сегодняшний день, наверное, наиболее развитая экономика в регионе", - сказал Розенталь.
Именно с Бразилией у России выстроены наиболее активные экономические связи, в связи чем ее доля в отечественном товарообороте со всей Латинской Америкой составляет примерно три четверти.
«
"В этом смысле на сегодняшний день, наверное, Бразилия страна номер один с точки зрения торгово-экономических связей", - подчеркнул директор ИЛА РАН.
По его словам, у России также хорошие экономические отношения с Эквадором, который поставляет на российские рынки большой объем продукции, в том числе бананы, цветы и креветки.
"Это, несомненно, и Мексика. Наш товарооборот с Мексикой стал несколько ниже, учитывая, что какое-то время мексиканские коллеги поставляли запчасти для западных автоконцернов, находившихся в России, но после 2022 года они ушли, и товаров стало меньше. Но все равно все-таки наши экономические отношения все еще достаточно активны", - сказал Розенталь.
"По-прежнему мы надеемся на развитие отношений с Венесуэлой", - подытожил Розенталь.
