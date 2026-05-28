МИД не получал сигналов от Болгарии о желании вернуться к диалогу с Россией

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва не получала от Болгарии сигналов о желании вернуть диалог с Россией в прежнее русло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"После того как 8 мая было сформировано новое правительство во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым, до настоящего момента никаких сигналов, свидетельствующих о желании официальной Софии вернуть наш диалог в нормальное русло, не поступало", - сказала Захарова на брифинге.