Рейтинг@Mail.ru
Дронов: безработица в Новгородской области ниже общероссийских показателей - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 28.05.2026
Дронов: безработица в Новгородской области ниже общероссийских показателей

Дронов: безработица в Новгородской области составила 1,2% в 2025 году

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Александр Дронов
Губернатор Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Александр Дронов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Безработица в Новгородской области составила в 2025 году 1,2%, что ниже общероссийских показателей, сообщил губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
Он рассказал депутатам, что в минувшем году выросли налоговые и неналоговые поступления в бюджеты муниципалитетов - до 13 миллиардов рублей или на 12%.
При этом бюджет сохранил социальную направленность: большая его часть – 49,2 миллиарда рублей - была направлена на помощь гражданам, улучшение медицины, образования, среды для жизни, культуру.
"Одна целая две десятых процента составляет безработица в Новгородской области. Это значительно ниже среднероссийского показателя. Мы создаем рабочие места с достойной заработной платой, и динамика роста доходов населения позволила региону занять 13-е место в общероссийском рейтинге", - подчеркнул Дронов.
Кроме того, по словам губернатора, улучшился в регионе в 2025 году и показатель трудоустройства молодежи. Новгородская область вышла на второе место в России по уровню трудоустройства выпускников колледжей на первое рабочее место.
Как ранее сообщали власти, в регионе ведется комплексная работа по трудоустройству. В округах работают кадровые центры, где ведется карьерное сопровождение и профориентация, а соискателям помогают взаимодействовать с работодателями. На одного человека, находящегося в поисках работы, приходится в среднем четыре вакантных рабочих места.
Губернатор Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Власти поддержали свыше 450 инициатив новгородцев по благоустройству
Вчера, 15:40
 
Новгородская областьНовгородская областная ДумаАлександр ДроновБезработица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала