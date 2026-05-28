Дронов: безработица в Новгородской области ниже общероссийских показателей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Безработица в Новгородской области составила в 2025 году 1,2%, что ниже общероссийских показателей, сообщил губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.

Он рассказал депутатам, что в минувшем году выросли налоговые и неналоговые поступления в бюджеты муниципалитетов - до 13 миллиардов рублей или на 12%.

При этом бюджет сохранил социальную направленность: большая его часть – 49,2 миллиарда рублей - была направлена на помощь гражданам, улучшение медицины, образования, среды для жизни, культуру.

"Одна целая две десятых процента составляет безработица в Новгородской области. Это значительно ниже среднероссийского показателя. Мы создаем рабочие места с достойной заработной платой, и динамика роста доходов населения позволила региону занять 13-е место в общероссийском рейтинге", - подчеркнул Дронов.

Кроме того, по словам губернатора, улучшился в регионе в 2025 году и показатель трудоустройства молодежи. Новгородская область вышла на второе место в России по уровню трудоустройства выпускников колледжей на первое рабочее место.