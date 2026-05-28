ПВО ночью сбила 62 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 62 украинских беспилотника.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких российских регионов, включая акваторию Азовского моря.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 62 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18