МИД Белоруссии прокомментировал ядерные учения с Россией
16:10 28.05.2026
МИД Белоруссии прокомментировал ядерные учения с Россией

МИД Белоруссии: ядерные учения с Россией соответствуют ДНЯО

Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета провел брифинг для иностранных дипломатов.
  • На брифинге было заявлено, что ядерные учения Белоруссии с Россией соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия и являются аналогом натовской практики "совместных ядерных миссий".
  • Отмечалось, что совместные ядерные тренировки носят исключительно оборонительный характер и информация об учениях была открытой и общедоступной.
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета на брифинге для иностранных дипломатов заявил, что ядерные учения Белоруссии с Россией соответствуют соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики "совместных ядерных миссий".
Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, заместитель министра иностранных дел провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель министерства обороны республики.
"Заместитель главы МИД констатировал, что совместные ядерные тренировки с Россией полностью соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики "совместных ядерных миссий" и носят исключительно оборонительный характер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Он также подчеркнул, что информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной.
