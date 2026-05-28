МИД Белоруссии прокомментировал ядерные учения с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета провел брифинг для иностранных дипломатов.

МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета на брифинге для иностранных дипломатов заявил, что ядерные учения Белоруссии с Россией соответствуют соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики "совместных ядерных миссий".

Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, заместитель министра иностранных дел провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель министерства обороны республики.

"Заместитель главы МИД констатировал, что совместные ядерные тренировки с Россией полностью соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики "совместных ядерных миссий" и носят исключительно оборонительный характер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.