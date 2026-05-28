Владельцы 62 спортобъектов в Москве могут получить налоговую льготу

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций пополнился еще одним сооружением — теперь их количество составляет 62, рассказала заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Наличие спортобъекта в реестре уменьшает налог в 10 раз.

Багреева указала, что льготу ввели четыре года назад, чтобы помочь большим спортивным сооружениям.

"Ранее в реестр были включены спорткомплексы, теннисный центр, спортивный учебный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен большой спортивной ареной, на которой проходят важные футбольные матчи", – приводит слова Багреевой пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Она подчеркнула, что владельцы включенных в данный реестр сооружений могут сэкономить 1,5 миллиарда рублей на налоге на имущество каждый год.

Реестр продолжит пополняться новыми объектами. Обратиться по данной услуге могут собственники спортобъектов площадью свыше 8 тысяч квадратных метров, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Оформить льготу можно через московский департамент экономической политики и развития.

Сооружение включат в реестр, если оно будет отвечать всем критериям. Льгота начнет действовать с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.