Рейтинг@Mail.ru
Владельцы 62 спортобъектов в Москве могут получить налоговую льготу - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 28.05.2026
Владельцы 62 спортобъектов в Москве могут получить налоговую льготу

Багреева: собственники 62 спортобъектов Москвы могут получить налоговую льготу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций пополнился еще одним сооружением — теперь их количество составляет 62, рассказала заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Наличие спортобъекта в реестре уменьшает налог в 10 раз.
Багреева указала, что льготу ввели четыре года назад, чтобы помочь большим спортивным сооружениям.
"Ранее в реестр были включены спорткомплексы, теннисный центр, спортивный учебный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен большой спортивной ареной, на которой проходят важные футбольные матчи", – приводит слова Багреевой пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Она подчеркнула, что владельцы включенных в данный реестр сооружений могут сэкономить 1,5 миллиарда рублей на налоге на имущество каждый год.
Реестр продолжит пополняться новыми объектами. Обратиться по данной услуге могут собственники спортобъектов площадью свыше 8 тысяч квадратных метров, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Оформить льготу можно через московский департамент экономической политики и развития.
Сооружение включат в реестр, если оно будет отвечать всем критериям. Льгота начнет действовать с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.
Ранее Багреева сообщала, что Москва передала в аренду на 25 лет частному инвестору спорткомплекс, расположенный в районе Некрасовка. Это произошло в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Оборот платных услуг в Москве увеличился за первые три месяца этого года
Вчера, 09:12
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала