Названа цена самого дорогого авиабилета в Петербург перед ПМЭФ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стоимость самого дорогого авиабилета в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году составила 217 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки билетов "Авиасейлс".
При этом самый дешевый авиабилет в Санкт-Петербург был продан из Калининграда, его цена составила 2,1 тысячи рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.