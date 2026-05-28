Путина в Астане встретили пролетом самолетов с российским триколором
09:28 28.05.2026 (обновлено: 10:18 28.05.2026)
Путина в Астане встретили пролетом самолетов с российским триколором

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.
  • Во время официальной встречи в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах флага России.
  • После церемонии встречи Путин и Токаев проведут переговоры, на которых обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в Астане встретили пролетом самолетов над столицей Казахстана с российским триколором, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент примет участие также в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал Путина во Дворце Независимости. Во время церемонии официальной встречи в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах флага России.
После церемонии встречи Путин и Токаев проведут российско-казахстанские переговоры. Ожидается, что будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
