Путина в Астане встретили пролетом самолетов с российским триколором

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в Астане встретили пролетом самолетов над столицей Казахстана с российским триколором, передает корреспондент РИА Новости.

Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент примет участие также в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал Путина во Дворце Независимости. Во время церемонии официальной встречи в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах флага России

После церемонии встречи Путин и Токаев проведут российско-казахстанские переговоры. Ожидается, что будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.