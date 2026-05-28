Бундесверу очень далеко до статуса первой армии Европы, считает политик

БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Обороноспособность Германии находится на крайне низком уровне, до превращения бундесвера (ВС ФРГ) в "первую армию Европы" еще очень далеко, заявил РИА Новости политик от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию и план развития вооруженных сил, в рамках которого Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году. В новой стратегии Россия официально определена как главная угроза для безопасности ФРГ и всего евроатлантического пространства.

"Германия на сегодняшний день по своей обороноспособности находится на крайне низком уровне. На фоне того, что Соединенные Штаты все меньше проявляют желание быть здесь щитом или "зонтиком" для обороны, на фоне развивающегося украинского конфликта немецкие власти анонсируют то, что нужно не только восстановить собственную обороноспособность, но и нарастить ее и стать первой армией Европы. А до этого еще очень и очень далеко. И всех тех долгов, которые они набрали, явно на это не хватит", - заявил Шмидт

Политик рассказал, что руководство Германии долгое время полагалось на защиту от США , поэтому военные расходы были минимальны. К ухудшению обороноспособности Германии, по его словам, также привела коррупция в министерстве обороны. В этом ключе Шмидт упомянул главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен , которая занимала пост министра обороны Германии с 2013 по 2019 год.

"К ней огромное количество вопросов", - отметил Шмидт, уточнив, что эти вопросы касаются "внешних советников на огромных зарплатах".

Еще одним отягощающим фактором, по словам политика, стала Украина , так как амуниция и боеспособное вооружение было отправлено на украинский фронт.

"Но, конечно же, никто ни словом здесь не обмолвился о том, я имею в виду ведущих политиков, что само участие в украинском конфликте, оно уже подрывает безопасность нашей страны. То есть в этом плане никто об этом открыто не говорит, наоборот, говорят, что якобы там защита какой-то демократии, хотя какая еще может быть демократия, когда насквозь коррумпированный украинский режим тратит миллиарды, десятки, сотни миллиардов средств немецких налогоплательщиков, абсолютно без какой-либо отчетности, то есть они там пропадают в черной дыре - и немецкие политики всему этому рукоплещут", - заявил Шмидт.

Вместе с тем политик отметил, что любое суверенное государство должно обладать вооруженными силами, которые способны его защитить. Однако, по его словам, Германия выбрала для этого крайне неудачный момент и направила фокус на конфронтацию.

"На самом-то деле, если, допустим, благодаря дипломатическим усилиям в ближайшее время удалось бы завершить украинский конфликт, то восстанавливать обороноспособность армии Германии, было бы совершенно нормально, как и для любой другой страны", - заключил он, отметив, что при этом следовало бы избавиться от иностранных военных баз на территории ФРГ и сместить фокус на обеспечение собственной безопасности.