Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения системно вычеркивает словосочетание "Великая Отечественная война" из проектов документов СНГ.
- Захарова указала на бездействие властей Армении в отношении планов по демонтажу памятников героям войны.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Армения системно вычеркивает словосочетание "Великая Отечественная война" из проектов документов, это, видимо, и есть тот самый "западный нарратив", о котором они говорят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С недавних пор Ереван системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание "Великая Отечественная война". Народ Армении в курсе такой политики своего руководства, которое вычеркивает, вымарывает, всячески стирает из документов, общих, современных, словосочетание "Великая Отечественная война"?" - сказала Захарова на брифинге.
Власти Армении бездействуют в отношении планов по демонтажу памятников героям войны, указала Захарова.
"Это, видимо, и есть эти самые европейские нарративы, как они говорят", - добавила она.