Рейтинг@Mail.ru
Армения вычеркивает Великую Отечественную из документов, заявила Захарова - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 28.05.2026
Армения вычеркивает Великую Отечественную из документов, заявила Захарова

Захарова: Армения вычеркивает ВОВ из документов, это западный нарратив

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения системно вычеркивает словосочетание "Великая Отечественная война" из проектов документов СНГ.
  • Захарова указала на бездействие властей Армении в отношении планов по демонтажу памятников героям войны.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Армения системно вычеркивает словосочетание "Великая Отечественная война" из проектов документов, это, видимо, и есть тот самый "западный нарратив", о котором они говорят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С недавних пор Ереван системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание "Великая Отечественная война". Народ Армении в курсе такой политики своего руководства, которое вычеркивает, вымарывает, всячески стирает из документов, общих, современных, словосочетание "Великая Отечественная война"?" - сказала Захарова на брифинге.
Власти Армении бездействуют в отношении планов по демонтажу памятников героям войны, указала Захарова.
"Это, видимо, и есть эти самые европейские нарративы, как они говорят", - добавила она.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Шойгу: нет предпосылок, чтобы российской военной базы в Армении не было
Вчера, 16:33
 
В миреАрменияРоссияЕреванМария ЗахароваСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала