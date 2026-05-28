МИД оценил заявления Армении о желании сохранить сотрудничество с Россией

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва будет делать выводы относительно дальнейшего развития отношений с Арменией по делам, а не по словам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы слышим заявления официальных армянских лиц о намерении Еревана сохранить отношения с Россией, о том, что не позволят кому-либо использовать республику против нашей страны, однако, судить мы привыкли не по словам только, а еще и по делам. А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся", - сказала Захарова на брифинге.