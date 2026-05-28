Россия ограничит ввоз плодов и овощей из Армении

13:49 28.05.2026 (обновлено: 14:39 28.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 30 мая вводятся ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении.
  • Ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.
  • Решение приняли из-за участившихся случаев нарушений при поставках и угрозы фитосанитарному состоянию территории России.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В России с 30 мая вводят ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщили в Россельхознадзоре.
"Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия", — пояснили в ведомстве.
Мера будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Она коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.
По данным ведомства, инспекция армянских предприятий выявила в тепличных комплексах наличие карантинных объектов, что систематически подтверждалось и при ввозе — всего зафиксировали 181 такой случай. Армянская же сторона не приняла никаких мер по устранению нарушений.
Помимо этого, значительную часть продукции поставляют участники внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного контроля. В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории России.
