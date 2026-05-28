Россия ограничит ввоз плодов и овощей из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ С 30 мая вводятся ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении.

Ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.

Решение приняли из-за участившихся случаев нарушений при поставках и угрозы фитосанитарному состоянию территории России.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В России с 30 мая вводят ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщили в В России с 30 мая вводят ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщили в Россельхознадзоре

"Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия", — пояснили в ведомстве.

Мера будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Она коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.

По данным ведомства, инспекция армянских предприятий выявила в тепличных комплексах наличие карантинных объектов, что систематически подтверждалось и при ввозе — всего зафиксировали 181 такой случай. Армянская же сторона не приняла никаких мер по устранению нарушений.